Лето со спортом.

Поиграй-ка, поиграй-ка -Наш веселый стадион!С физкультурой всех ребятНавсегда подружит он.Если хочешь стать умелым, Ловким, быстрым, Сильным, смелым, Научись любить скакалки, Мячи, обручи и палки!Вот здоровья в чем секрет -Будь здоров! Физкульт - привет!Лето может и должно быть активным, подвижным и спортивным!На спортивной площадке нашего детского .