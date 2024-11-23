Теплая погода ожидается по всей России в ближайшие дни

Практически во всех регионах России в ближайшие дни прогнозируется теплая погода. Холодная температура, ниже нормы на 7 градусов, не ожидается до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.