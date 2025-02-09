Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на днях заявил, что нужно депортировать из России мигрантов, у которых есть наркозависимость или опасные для общества заболевания.
Распоряжение Медведева в действии: Мигрантов обяжут проходить медкомиссию
Комментарии
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ninikooo Митусова
А медкомиссии они будут проходить бесплатно, в городских поликлиниках, наряду с россиянами?
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12 час.
Наталия
Свежо предание,,, Медики тоже очень хорошо освоили рыночную экономику по принципу " товар- деньги". Только цены теперь подрастут.
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12 час.
Людмила Петрухина
Пусть проходят за счет работодателя. Нефиг эту процедуру проводить за счет простых россиян, их налогов.
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5 час.
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