Непередаваемая картина: как меняется отношение к положительному ВИЧ-статусу в России

Россияне стали более толерантно относиться к коллегам с ВИЧ-положительным статусом. По сравнению с 2015 годом число тех, кто готов продолжить общение в этом случае, выросло на 6%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SuperJob.
Россияне стали более толерантно относиться к коллегам с ВИЧ-положительным статусом. По сравнению с 2015 годом число тех, кто готов продолжить общение в этом случае, выросло на 6%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SuperJob.
Свежие комментарии