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Непередаваемая картина: как меняется отношение к положительному ВИЧ-статусу в России

Непередаваемая картина: как меняется отношение к положительному ВИЧ-статусу в России

Россияне стали более толерантно относиться к коллегам с ВИЧ-положительным статусом. По сравнению с 2015 годом число тех, кто готов продолжить общение в этом случае, выросло на 6%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SuperJob.

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