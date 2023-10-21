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Поварёнок с лучшими рецептами

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Карамельный чизкейк с облепихой

Карамельный чизкейк с облепихой

Оказывается, у меня сегодня праздник. Ровно 15 лет верности этому сайту. И мой 250-й рецепт. В честь праздника я угощаю вас очень нарядным и вкусным чизкейком с кофейно-шоколадным основанием, начинкой из творожного сыра с вареной сгущенкой и облепиховым соусом.

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