Карамельный чизкейк с облепихой

Оказывается, у меня сегодня праздник. Ровно 15 лет верности этому сайту. И мой 250-й рецепт. В честь праздника я угощаю вас очень нарядным и вкусным чизкейком с кофейно-шоколадным основанием, начинкой из творожного сыра с вареной сгущенкой и облепиховым соусом.