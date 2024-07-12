Мигранты – стратегическая угроза национальной безопасности России

власть диаспор – по сути организованных преступных группировок (ОПГ), становится настолько сильной, что она уже способна противостоять государственным структурам, судя по всему, в ряде регионов уже произошло слияние диаспор и органов государственной власти, в первую очередь силовых структур, куда диаспоры навязчиво проталкивают своих представителей. Кто у нас руководит страной?Знаете его?

виктор климахин

Как много защитников черножопых мигрантов с чуркистана начиная с чиновников олигархов министров депутатов и кто наживается продажные полицаи Мигранты беженцы исламисты черножопые негры арабы это угроза любого государства это захват государства и унижения граждан где находятся вся эта публика В России чуркистан черножопый ведут себя как бешенные собаки и шакалы их учили и наставляли муфтии террористы исламисты басмачи это ихние войны все черножопые мигранты Угроза стала с приходом Ельцина и олигархов заменить дешевой рабочей черножопой с чуркестана чурками шакалами Они были продажными как прибалты хохлы так и остались как проститутки ТОЛЬКО УБИВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА ЧЕРНОЖОПОГО КАК ШАКАЛОВ И БЕШЕННЫХ СОБАК