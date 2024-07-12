Многие считают, что на Украине сейчас решается, останется ли Россия великой державой или её ждёт забвение и распад по образцу СССР, однако это не так – Россия без всяких сомнений одержит победу на Украине, конечно, если не будет совершено предательство на самом верху, как это случилось при искусственном развале СССР.
Мигранты – стратегическая угроза национальной безопасности России
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АА
Алекс Архипов
Чинушам мало таджиков, они начали и негров завозить. Потом когда Black matters начнется, будут удивляться.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
власть диаспор – по сути организованных преступных группировок (ОПГ), становится настолько сильной, что она уже способна противостоять государственным структурам, судя по всему, в ряде регионов уже произошло слияние диаспор и органов государственной власти, в первую очередь силовых структур, куда диаспоры навязчиво проталкивают своих представителей. Кто у нас руководит страной?Знаете его?
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5 час.
виктор климахин
Как много защитников черножопых мигрантов с чуркистана начиная с чиновников олигархов министров депутатов и кто наживается продажные полицаи Мигранты беженцы исламисты черножопые негры арабы это угроза любого государства это захват государства и унижения граждан где находятся вся эта публика В России чуркистан черножопый ведут себя как бешенные собаки и шакалы их учили и наставляли муфтии террористы исламисты басмачи это ихние войны все черножопые мигранты Угроза стала с приходом Ельцина и олигархов заменить дешевой рабочей черножопой с чуркестана чурками шакалами Они были продажными как прибалты хохлы так и остались как проститутки ТОЛЬКО УБИВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА ЧЕРНОЖОПОГО КАК ШАКАЛОВ И БЕШЕННЫХ СОБАК
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3 час.
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