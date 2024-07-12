БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Вот именно, человек по зову сердца защищал Донецк и ему на родине за это четвертак, а казах уже сидит за то что воева...Всем сердцем влюб...
  • Татьяна Пушкарь
    👍👍👍Всем сердцем влюб...
  • виктор климахин
    Как   много  защитников  черножопых  мигрантов  с  чуркистана   начиная   с  чиновников   олигархов    министров   де...Мигранты – страте...

Мигранты – стратегическая угроза национальной безопасности России

Мигранты – стратегическая угроза национальной безопасности России

Многие считают, что на Украине сейчас решается, останется ли Россия великой державой или её ждёт забвение и распад по образцу СССР, однако это не так – Россия без всяких сомнений одержит победу на Украине, конечно, если не будет совершено предательство на самом верху, как это случилось при искусственном развале СССР.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Чинушам мало таджиков, они начали и негров завозить. Потом когда Black matters начнется, будут удивляться.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
власть диаспор – по сути организованных преступных группировок (ОПГ), становится настолько сильной, что она уже способна противостоять государственным структурам, судя по всему, в ряде регионов уже произошло слияние диаспор и органов государственной власти, в первую очередь силовых структур, куда диаспоры навязчиво проталкивают своих представителей. Кто у нас руководит страной?Знаете его?
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5 час.
виктор климахин
Как   много  защитников  черножопых  мигрантов  с  чуркистана   начиная   с  чиновников   олигархов    министров   депутатов  и  кто  наживается   продажные  полицаи    Мигранты  беженцы    исламисты  черножопые   негры  арабы  это  угроза  любого  государства   это  захват  государства  и   унижения  граждан  где  находятся  вся  эта  публика   В   России    чуркистан   черножопый  ведут  себя  как    бешенные  собаки  и  шакалы  их  учили  и   наставляли   муфтии террористы  исламисты   басмачи     это    ихние  войны  все  черножопые  мигранты   Угроза  стала  с  приходом   Ельцина   и  олигархов   заменить   дешевой  рабочей   черножопой  с  чуркестана       чурками   шакалами    Они   были   продажными    как  прибалты  хохлы  так  и  остались    как  проститутки   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО  ЧУРКИСТАНА  ЧЕРНОЖОПОГО   КАК  ШАКАЛОВ  И  БЕШЕННЫХ  СОБАК
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3 час.

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