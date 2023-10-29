На предприятии "Термоэлектрика" произошел взрыв. Уточнения учреждения

Технический инцидент без человеческих жертв произошел вчера на крыше АО Termoelectrica. По сообщению АО Termoelectrica, в результате выполнения работ подрядной компанией на крыше здания предприятия произошел взрыв, передает МОЛДПРЕС.
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