Житель освобожденной Новогродовки два года скрывался от мобилизации в ВСУ

Проживающий в расположенном в Донецкой Народной Республике населённом пункте Новогородовка горожанин Игорь проинформировал о том, как ему удалось на протяжении двухлетнего периода прятаться от призыва в Вооружённые силы Украины.
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