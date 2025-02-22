В третий раз в Дональда Трампа будут стрелять из винтовки Мосина Обязательно будут. Два раза не удалось, но Бог любит Троицу.
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В третий раз в Дональда Трампа будут стрелять из винтовки Мосина Обязательно будут. Два раза не удалось, но Бог любит Троицу.
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