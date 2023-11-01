Страна и люди
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Страна и люди

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Чиновница лишилась 20 000 000 рублей после звонка мошенников

Чиновница лишилась 20 000 000 рублей после звонка мошенников

В Тюменской области аферисты украли у бывшей чиновницы 20 миллионов рублей В Тюменской области телефонные мошенники украли у бывшей российской чиновницы почти 20 миллионов рублей.

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Комментарии
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Россиянин
Я на всякие вопросики типа: С вашего счета перевели крупную сумму туда то и тд, или звонит милиционер из аж Москвы и тд. Короче явно мошенники, внимательно выслушав, задаю множество &quot;глупых&quot; вопросов, и под конец, после 20 минутного разговора, задаю единственный ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос: &quot;*уй нюхать будешь?&quot;. Бросают трубку. Иногда матерно выражаются. Но это действует!!! В порследнее время мне вообще перестали звонить. Видимо нанюхались и внесли мой номер в черный список.🤣
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