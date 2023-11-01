Чиновница лишилась 20 000 000 рублей после звонка мошенников

Россиянин

Я на всякие вопросики типа: С вашего счета перевели крупную сумму туда то и тд, или звонит милиционер из аж Москвы и тд. Короче явно мошенники, внимательно выслушав, задаю множество "глупых" вопросов, и под конец, после 20 минутного разговора, задаю единственный ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос: "*уй нюхать будешь?". Бросают трубку. Иногда матерно выражаются. Но это действует!!! В порследнее время мне вообще перестали звонить. Видимо нанюхались и внесли мой номер в черный список.🤣