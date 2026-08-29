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Царьград

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Премьера "Чебурашка 2" собрала 250 зрителей в Джакарте

Премьера "Чебурашка 2" собрала 250 зрителей в Джакарте

В Джакарте состоялся показ российского фильма "Чебурашка 2". На мероприятии, проходившем в Русском доме в рамках 11-й акции "Ночь кино", собрались 250 зрителей.

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