SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

174 подписчика

Жителей Вавожа спросили, какие места в райцентре они бы хотели видеть нарядными

Жителей Вавожа спросили, какие места в райцентре они бы хотели видеть нарядными

Вавож. Удмуртия. В селе Вавож, продолжая работы по благоустройству, выполнили второй этап работ — на опорах освещения установили световые консоли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым