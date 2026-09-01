В России пациенту установили протез с самыми быстрыми пальцами в мире

В России пациенту установили бионический протез кисти «Манифесто Хэнд 3.0». Новая разработка отличается рекордной скоростью движения: пальцы сжимаются со скоростью до 300 мм/с, что почти не уступает движениям рук пианиста во время игры на музыкальном инструменте.
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