В России пациенту установили протез с самыми быстрыми пальцами в мире

В России пациенту установили бионический протез кисти «Манифесто Хэнд 3.0». Новая разработка отличается рекордной скоростью движения: пальцы сжимаются со скоростью до 300 мм/с, что почти не уступает движениям рук пианиста во время игры на музыкальном инструменте.