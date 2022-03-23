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Захарян исключён из списка лучших молодых футболистов мира

Захарян исключён из списка лучших молодых футболистов мира

Goal исключил полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших футболистов мира. Изначально хавбек занимал 11-е место в рейтинге, однако в обновлённой версии фамалия Захаряна не значится.

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