Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении нескольких жителей ЕАО

37-летний мужчина зарегистрировался в 2020 году как самозанятый, снял офисное помещение в центре города и дал рекламу об оказании помощи в финансовых вопросах людям, имеющим задолженности по кредитам, и услуг по признанию физических лиц банкротами.
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