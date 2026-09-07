Будуарная эстетика, Нюша и Виктория Лопырёва среди гостей: инфлюенсер Мария Лобанова отметила 35-летие

Инфлюенсер Мария Лобанова отметила 35-летие в Москве: вечеринка была организована в будуарной эстетике, среди гостей были Виктория Лопырёва и Нюша, у которой после развода с экс-чиновником Игорем Сивовым новый бойфренд.
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