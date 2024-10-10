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Новости южных регионов

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В Ростове-на-Дону проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, вступивших в гражданство России  

В Ростове-на-Дону проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, вступивших в гражданство России  

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению не вставших на воинский учет бывших мигрантов.

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