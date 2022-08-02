Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    они там в горах как у себя дома!В Северной Осетии...
  • Taurus Zmei
    Регламент не прописан, а то, что почти весь учебный год зима, не подумали. Сами же смеёмся над бандеровцами с их, ......Одобряете ли вы и...
  • Юрий Кушнарев
    только раз в неделю,в понедельник. Иначе это будет обязаловка и из полезного и нужного дела превратится в противополо...Одобряете ли вы и...

Житель ДНР выражает благодарность сотруднику МРЭО ГИБДД Ростовской области

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило благодарственное письмо жителя ДНР, экстренно прибывшего в Ростовскую область.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх