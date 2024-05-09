17 замужних женщин, у которых что ни день, то тренировка нервной системы

Семейная жизнь — это череда приключений, а у героинь нашей статьи — и вовсе целая эпопея. Ведь никогда не знаешь что произойдет, когда муж попытается сделать жене макияж, в полной мере вкусит родительство или просто старается угадать, на что ему намекает любимая.
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