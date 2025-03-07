Китайско-американское сотрудничество отвечает коренным интересам народов двух стран - министр коммерции КНР

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китайско-американское сотрудничество отвечает коренным интересам народов двух стран, а также ожиданиям международного сообщества, заявил в четверг министр коммерции КНР Ван Вэньтао на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.