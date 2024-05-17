Летом всегда готовлю «Бархатный» суп. Вкуснее прочих супов, а главное варить ничего не нужно

Я называю этот зеленый суп бархатным потому, что он очень нежный по текстуре и просто тает во рту! А еще он хорошо освежает в жару и насыщает надолго! Смело могу сказать, что это один из моих самых любимых овощных супов.
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