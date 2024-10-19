Тренер сборной Казахстана Черчесов не исключил возможность игры с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что не против провести два товарищеских матча с национальной российской командой, однако договоренность об этих играх будет зависеть от внешних обстоятельств.
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