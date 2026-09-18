The Daily Mail: Чарльз радовался смерти Дианы как "выигрышу в лотерее"

В новой книге графа Спенсера утверждается, что после трагической гибели принцессы Дианы 31 августа 1997 года принц Чарльз испытывал "головокружительное ликование".
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