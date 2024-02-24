Зеленский окончательно свихнулся: Киев готовит поход на Авдеевку и неприятный сюрприз для России

ВСУ пытаются сформировать и стабилизировать новую линию обороны западнее Авдеевки. После отступления украинских войск из населённого пункта начали повторяться события, происходившие во время боёв за Бахмут.
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