"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. - Нам очень понравилось! Мы с дочерью очень рады, что попали в "Поезд Победы", потому что билеты расхватывали, нам удалось выхватить последний буквально за несколько секунд.
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