Новая версия Lossless Scaling добавляет режим X4 FG и начальную поддержку NVIDIA G-Sync Попу...

Новая версия Lossless Scaling добавляет режим X4 FG и начальную поддержку NVIDIA G-SyncПопулярное программное обеспечение Lossless Scaling удивило всех в начале 2024 года, добавив поддержку генерации кадров с любой видеокартой в любой игре для ПК (с определенными ограничениями).