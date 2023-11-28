ЧИНОВНИК ПРИЗНАЛСЯ В СОЦСЕТЯХ, ЧТО СОВЕРШИЛ ДТП В ПЬЯНОМ ВИДЕ: "ВДВОЙНЕ ВИНОВАТ"

Глава Берёзовского района Югры признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде. Глава Берёзовского района Югры Павел Артеев не справился с управлением и вылетел на машине в кювет - это случилось ещё в ночь на 25 ноября, передаёт Baza.
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