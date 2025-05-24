WSJ: Трамп пытается добиться от ЕС пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп пытается добиться от стран Евросоюза введения пошлин на товары из Китая. Такое условие он поставил Брюсселю для заключения торгового соглашения с Вашингтоном, сообщил Wall Street Journal ( WSJ ) со ссылкой на источники.
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