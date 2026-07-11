Статус Бэма Адебайо в «Хит» вызывал неприязнь у ряда бывших игроков клуба

Центровой Бэм Адебайо ударил бывшего одноклубника защитника Тайлера Хирро при встрече в Лас-Вегасе. Ранее Хирро в соцсетях задавался вопросом о том, стоит ли элитная, но нестабильная защита 60 миллионов в год.