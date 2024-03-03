Кабмин выделил свыше 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

Правительство России выделило дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии