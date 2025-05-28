Вахруков: туристический поток в Крым может достичь допандемийных значений

Количество бронирований отелей и гостиниц уже превышает показатели 2024 года на 40 процентов Туристический поток в Крым летом 2025 года может приблизиться к допандемийному уровню, заявил заместитель главы Министерства экономического развития России Дмитрий Вахруков, сообщает телеканал «Крым 24», ссылаясь на информационное агентство ТАСС.