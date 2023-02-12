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Александар Везенков в 5-й раз в этом сезоне стал MVP тура в Евролиге

Александар Везенков в 5-й раз в этом сезоне стал MVP тура в Евролиге

Лидер «Олимпиакоса» Александар Везенков завоевал пятую награду MVP тура в сезоне Евролиги-2022/23. 27-летний форвард признан самым ценным игроком 24-го тура, в котором его команда одержала гостевую победу над «Альбой» (93:60).

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