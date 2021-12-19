Адыгея, КБР и КЧР вместе отпразднуют 100-летие республик

Соглашение о взаимодействии при организации и проведении праздничных мероприятий в честь 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарской (КБР) и Карачаево-Черкесской (КЧР) республик, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов 18 декабря в своем Instagram-аккаунте.