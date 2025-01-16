На Английской набережной отреставрируют фасады особняка Тенищевых

Работы должны завершится к октябрю 2027 года В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ на фасаде Дома Казалета – особняка Тенищевых.
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