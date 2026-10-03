20 Years Ago Today: NBC Premiered One Of The Best Sports Dramas In TV History

Two decades ago, NBC officially unveiled a new sports drama that would go on to become one of the greatest titles in its genre.
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