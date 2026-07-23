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Царьград

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Появились кадры с места падения истребителя Су-57 в Подмосковье

Появились кадры с места падения истребителя Су-57 в Подмосковье

Пилот Су-57 увел падающий самолет от домов в Одинцовском районе: подробности происшествия.В Московской области во время планового учебного полета потерпел крушение многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

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