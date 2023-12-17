Правительство Финляндии планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat.
Финны рвутся в Россию, но их не пускают
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Как рассказал Валерий, беженцев к границе привезли сразу несколько микроавтобусов, в которых было около 20 человек. Все они сели на заранее привезенные велосипеды и отправились в сторону КПП) выглядит как неумелая спекуляция для распространения слухов, а иначе было бы ясно кто организовал и привёз. 😅🤣😂
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5 час.
Юрий Золотарев
Ну чо? У фиников всегда есть выход: стать частью России, как раньше.
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3 час.
Егор П
да нафиг нам эти чухонцы с русофобией так и бывшие союзные республики средней азии
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1 час.
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