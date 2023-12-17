Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Там наверное ни одной снежинки на асфальте? А во дворах полный п..ц. А собакин все улыбается.Путин второй раз ...
  • Tania Еременко
    Вы хотели сказать - крышуют7... Да это так , приходилось сталкиваться.У "дяди Турала" с...
  • Erl Schweizer
    Маск лжет.Маск заявил, что ...

Финны рвутся в Россию, но их не пускают

Финны рвутся в Россию, но их не пускают

  Правительство Финляндии планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(Как рассказал Валерий, беженцев к границе привезли сразу несколько микроавтобусов, в которых было около 20 человек. Все они сели на заранее привезенные велосипеды и отправились в сторону КПП) выглядит как неумелая спекуляция для распространения слухов, а иначе было бы ясно кто организовал и привёз. 😅🤣😂
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
Ну чо? У фиников всегда есть выход: стать частью России, как раньше.
Ответить
3 час.
Егор П
да нафиг нам эти чухонцы с русофобией так и бывшие союзные республики средней азии
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх