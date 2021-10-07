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Xiaomi может отменить выпуск двух дешёвых флагманов

Xiaomi может отменить выпуск двух дешёвых флагманов

Дефицит комплектующих ударил по многим производителям, включая Xiaomi. Из-за нехватки компонентов компания может отменить выпуск сразу двух недорогих флагманских смартфонов.

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