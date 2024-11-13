Алексей Хотин попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и отправке в зону СВО

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату более 23 миллиардов рублей, подал ходатайство в Мосгорсуд с просьбой смягчить наказание и направить его в зону специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии