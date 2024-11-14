В Перми открыли часовню в память о жертвах трагедии в ПГНИУ

11 ноября в Перми, на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), состоялось открытие часовни, посвященной памяти жертв трагических событий, произошедших 20 сентября 2021 года.
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