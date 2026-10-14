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Татар-информ

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Академия молодежной дипломатии РТ стала соорганизатором форума на Филиппинах

Академия молодежной дипломатии РТ стала соорганизатором форума на Филиппинах

Академия молодежной дипломатии Татарстана выступила одним из организаторов форума «Россия – АСЕАН: молодежный форум инноваций и общественной дипломатии», который прошел в Маниле.

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