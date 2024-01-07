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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «В последней игре показал свою лучшую форму. Он показывает, что хочет всем доказать»

Тренер «Ариса» Шпилевский о Кокорине: «В последней игре показал свою лучшую форму. Он показывает, что хочет всем доказать»

«Пока рано говорить о будущем Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» еще шесть месяцев, и произойти может все что угодно.

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