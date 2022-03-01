Макрофаги, выращенные в лабораторных условиях, могут нормально функционировать в организме

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, ученые из Дрезденского технологического университета (Dresden University of Technology) обнаружили, что макрофаги, выращиваемые в течение длительного времени в лабораторных условиях, могут нормально функционировать при переносе обратно в организм и неотличимы от клеток, никогда не покидавших ткани.