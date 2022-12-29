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В Тюмени полиция задерживает и проводит обыски у журналистов Shkulev Media

В Тюмени полиция задерживает и проводит обыски у журналистов Shkulev Media

Сегодня в Тюмени полиция провела следственные мероприятия в отношении сотрудников одной из ведущих медиакомпаний России – Shkulev Media Holding.

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