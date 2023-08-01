В Минобороны рассказали об отражении восьми атак ВС Украины

Константин Михальчевский/РИА Новости Минобороны сообщило, что войска РФ отразили 8 атак ВСУ на двух направлениях Дмитрий Каверин Военные группировки ВС РФ «Центр» отразили восемь атак Вооруженных сил Украины на двух направлениях военной операции.