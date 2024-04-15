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"Цирконы" выходят на "охоту" или с чем связан необычный поход "Адмирала Горшкова"?

"Цирконы" выходят на "охоту" или с чем связан необычный поход "Адмирала Горшкова"?

4 января 2023 74K прочитали В течение ноября прошлого года наш головной фрегат проекта 22350 проходил процедуру восстановления технической готовности, связанную с неким предстоящим дальним походом.

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