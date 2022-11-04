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«Нетс» обратились к Amazon с просьбой удалить антисемитский фильм, который продвигал Кайри Ирвинг

«Бруклин» и еврейская правозащитная организация «Антидиффамационная лига» совместно направили письмо владельцу Amazon Джеффу Безосу.

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