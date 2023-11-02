ФАС проконтролирует энерготарифы для населения в 2024 году

Дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в регионах будут установлены с учетом ограничения предельных уровней, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и заверили, что проконтролируют эти решения.
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