Обезврежена террористическая группировка, готовившая нападения в Дагестане В Дагестане ФСБ обезвредила бандформирование, члены которого готовили массовые убийства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Обезврежена террористическая группировка, готовившая нападения в Дагестане В Дагестане ФСБ обезвредила бандформирование, члены которого готовили массовые убийства.
Свежие комментарии