Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

400 подписчиков

«С вертолета выгружали тела»: очевидцы рассказали о том, что происходило у тонущего парома у берегов Кипра

«С вертолета выгружали тела»: очевидцы рассказали о том, что происходило у тонущего парома у берегов Кипра

«С вертолета выгружали тела»: очевидцы рассказали о том, что происходило у тонущего парома у берегов КипраТрагедия у побережья Северного Кипра, где 30 августа затонул скоростной паром Filo Jet, имела непосредственных свидетелей среди российских туристов – супружеская пара из Волгограда Мария и Дмитрий Вороновы наблюдали спасательную операцию с борта другого парома, стоявшего в порту Гирне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым