«С вертолета выгружали тела»: очевидцы рассказали о том, что происходило у тонущего парома у берегов Кипра

«С вертолета выгружали тела»: очевидцы рассказали о том, что происходило у тонущего парома у берегов КипраТрагедия у побережья Северного Кипра, где 30 августа затонул скоростной паром Filo Jet, имела непосредственных свидетелей среди российских туристов – супружеская пара из Волгограда Мария и Дмитрий Вороновы наблюдали спасательную операцию с борта другого парома, стоявшего в порту Гирне.
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